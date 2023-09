Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 beschlossen

«Mit dem Doppelhaushalt für das nächste und übernächste Jahr stemmen wir uns noch einmal entschieden und mit aller Kraft gegen die Herausforderungen unserer Zeit», teilte der CDU-Politiker am Dienstag nach der Sitzung des Senats mit. «Wir entlasten die Menschen in der Krise, wir investieren in die Zukunft und sorgen dafür, dass Berlin gut für die Zukunft gewappnet ist. Klar ist aber auch: Berlin muss in Zukunft mit weniger Geld besser funktionieren.»