Kampf gegen asiatische Tigermücke: Neue Anlaufstelle für Bürger

Vergangene Woche hatte ein Experte des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) Alarm geschlagen und ein entschiedenes Vorgehen in Berlin verlangt. «Für die Elimination der bekannten Tigermücken-Populationen gibt es in Berlin nur noch ein enges Zeitfenster», sagte Epidemiologe Daniel Sagebiel dem «Tagesspiegel». Schon in den nächsten Jahren könnten sich die Mücken nach seinen Worten so verbreitet haben, dass gefährliche Infektionen mit tropischen Krankheiten drohen würden. Bisherige Nachweise stammen laut Lageso-Angaben von voriger Woche aus Treptow-Köpenick und Neukölln.