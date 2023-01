Land Berlin begibt erstmals Nachhaltigkeitsanleihen

Der Berliner Senat will Dutzende soziale und ökologische Projekte über sogenannte Nachhaltigkeitsanleihen finanzieren.

Anleger:innen könne damit den Angaben zufolge gezielt in Vorhaben aus dem Landeshaushalt investieren, «die einen besonderen sozialen oder ökologischen Mehrwert schaffen». Berlin sei nach Nordrhein-Westfalen das zweite Bundesland, das solche Anleihen in Kürze ausgeben werde, sagte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) am Mittwoch. Das Emissionsvolumen einer ersten Anleihe dieser Art betrage 750 Millionen Euro. «Es kommt nicht nur darauf an, was wir finanzieren, sondern wie wir es finanzieren», betonte Wesener.