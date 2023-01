Ganztägiger Streik am Mittwoch: Kein Flugbetrieb am BER

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch einen ganztägigen Streik am Hauptstadtflughafen BER angekündigt.

Betroffen seien die Bodenverkehrsdienste, die Flughafengesellschaft und die Luftsicherheit des Hauptstadtflughafens . «Der Streik findet ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend», teilte Verdi am Montag mit. Grund seien bisher erfolglos verlaufene Tarifgespräche.

Keine Passagierflüge am Mittwoch

«Aufgrund des angekündigten Warnstreiks am Flughafen Berlin Brandenburg sind am Mittwoch, 25. Januar 2023, keine Passagierflüge möglich. Darüber hat die Flughafengesellschaft ihre Partner wie die Fluggesellschaften, Bodenverkehrsdienstleister, Sicherheitsunternehmen und ansässige Gewerbebetriebe am Abend offiziell informiert», hieß es von der Flughafengesellschaft. Vorgesehen waren demnach rund 300 Starts und Landungen mit etwa 35.000 Passagieren. Betroffene Fluggäste sollten sich an ihre Fluggesellschaft wenden, um ihre Reise umzubuchen oder sich über alternative Reisemöglicheiten zu informieren.