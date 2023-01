Mehr kostenlose öffentliche Toiletten in Berlin

In Berlin sollen rund 50 weitere öffentliche Toiletten kostenfrei angeboten werden.

Längerfristiges Ziel sei es, in Zukunft alle automatischen Toiletten in Berlin frei zur Verfügung zu stellen, erklärte die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Dienstag. 50 der insgesamt 278 neuen öffentlichen Anlagen sind seit August 2022 bereits frei zugänglich. Nun soll das Angebot auf 100 aufgestockt werden.