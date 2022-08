Nahverkehr durch 9-Euro-Ticket fast so voll wie vor Corona

Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind seit drei Monaten nahezu wieder so voll wie vor Corona. Das Unternehmen führte das auf das 9-Euro-Ticket zurück, das seit Juni erhältlich ist und Ende August ausläuft.

Ticket wurde besonders in Nebenzeiten genutzt

«Das Ticket wurde insbesondere in den Nebenzeiten genutzt, also zum Beispiel zum Einkaufen, in der Freizeit und für Ausflüge», bilanzierte die BVG. Es habe aber auch zu den Spitzen-Pendlerzeiten mehr Fahrgäste als im Mai dieses Jahres gegeben. Bis Mitte September will die BVG ermitteln, wie viele Fahrgäste wegen der günstigen Monatskarte ihr Auto stehen ließen.