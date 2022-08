Corona-Inzidenz deutlich unter 400

Mit einem Wert von 360,8 lag die Berliner Corona-Inzidenz am Dienstag wieder deutlich unter der 400er Marke.

Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei rund 415. Wie in ganz Deutschland sinkt die Inzidenz in der Hauptstadt seit einiger Zeit wieder. Laut Lagebericht des Berliner Senats wurden 3173 neue Infektionen sowie fünf weitere Todesfälle gemeldet. Experten gehen weiterhin von einer hohen Dunkelziffer an Infektionen aus, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.