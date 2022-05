Millionenschweres Corona-Sonderprogramm für Hochschulen

Mit einem fünf Millionen Euro umfassenden Sonderprogramm will das Land Berlin seine Hochschulen bei der Bewältigung coronabedingter Rückstände unterstützen.

Hintergrund sei, dass sich die Pandemie sowohl für Studierende als auch für Lehrende in Sachen Lernleistung und Kompetenzerwerb negativ auswirke. Viele Studierende hätten etwa weniger Module belegt oder weniger Prüfungen abgelegt. Trotz digitaler Fortführung des Lehr- und Prüfungsbetriebes hätten an einigen Hochschulen und in praxisorientierten Studiengängen nicht alle Veranstaltungen und Prüfungen in vollem Umfang stattfinden können, hieß es.