Corona-Inzidenz in Berlin stagniert bei 458

Am Mittwoch (04. Mai 2022) lag die Corona-Inzidenz in Berlin bei knapp 458, ebenso wie am Vortag.

Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Bundesweit liegt die Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei 592.

Sechs neue Todesfälle 4100 neue Corona-Infektionen wurden an einem Tag in Berlin registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei rund 1.007.000. 6 neue Todesfälle kamen dazu, damit wurden bislang 4495 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.