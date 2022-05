Corona-Inzidenz in Berlin weiterhin rückläufig

Die Corona-Inzidenz in Berlin befindet sich weiterhin auf dem Abstiegt.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 458 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag (03. Mai 2022) hervor. Am Vortag betrug der Wert 503. Bundesweit liegt die Inzidenz laut RKI bei rund 632.

Über eine Million Infektionen seit Pandemiebeginn

In Berlin wurden an einem Tag 2945 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl liegt damit aktuell bei 1.003.248. Zwei neue Todesfälle kamen dazu. Damit wurden in Berlin bislang 4489 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.