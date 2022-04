Projekt zu sauberer Luft: Scan-Fahrzeuge erfassen Parkplätze

Im Rahmen eines Forschungsprojekts soll die Nutzung der Parkmöglichkeiten in der Berliner Innenstadt untersucht werden.

Dafür sind seit Dienstag (19. April 2022) und bis Anfang Juni regelmäßig Scan-Fahrzeuge innerhalb des S-Bahn-Rings und angrenzender Bereiche in Mitte und Tempelhof-Schöneberg unterwegs, wie die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt am Dienstag mitteilte. Die Fahrzeuge der Firma dcx Innovations GmbH sollen zunächst die öffentlich verfügbaren Parkplätze erfassen und im nächsten Schritt von Juni 2022 bis Dezember 2023 in regelmäßigen Abständen unter anderem auch deren Auslastung.