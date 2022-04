Inzidenz in Berlin kaum verändert: 752

Die Corona-Inzidenz in Berlin hat sich kaum verändert und lag am Freitag (08. April 2022) bei rund 752.

Am Donnerstag war die Zahl der neuen Infektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner nur geringfügig höher. Berlin ist weiterhin das Bundesland mit den wenigsten erfassten Neuinfektionen, gefolgt von Brandenburg und Hamburg, wie das Robert Koch-Institut am Morgen mitteilte. Der deutschlandweite Durchschnitt sank auf 1181.