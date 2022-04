Corona-Inzidenz in Berlin sinkt auf 767

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weiter gesunken. Rund 767 Menschen steckten sich in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag (07. April 2022) mitteilte.

© dpa

In den letzten Tagen lagen die Zahlen über 800, in der Vorwoche noch über 1000. Berlin hat weiterhin den niedrigsten Wert aller Bundesländer. Brandenburg und Hamburg lagen ebenfalls unter 1000. Der Durchschnitt in ganz Deutschland betrug 1251.