Corona-Inzidenz erneut gesunken

Bei der Corona-Inzidenz hält der rückläufige Trend in Berlin an.

So wurden in den vergangenen sieben Tagen 872,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert, wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen (03. April 2022) hervorgeht. Am Samstag lag der Wert noch bei 889, am Freitag bei 916 und an den Tagen davor zum Teil deutlich über 1000. Bundesweit lag die Inzidenz am Samstag bei 1457,9 und war damit ebenfalls zurückgegangen.