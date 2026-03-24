Senat beschließt Sanierungsprogramm für Brücken

Kraus zufolge sollen Bauprojekte im Zuge des Masterplans Brücken beschleunigt werden. Ziele seien kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren, mehr Digitalisierung und mehr Nachhaltigkeit, um den Sanierungsstau nach und nach abzubauen. Bisher dauern Planungs- und Genehmigungsverfahren bei Brücken nach Angaben der Verkehrsverwaltung im Durchschnitt mindestens zehn Jahre. Hinzu kommen mehrere Jahre Bauzeit, wobei dann oft noch unterschiedliche Beteiligte für Teilprojekte zuständig sind. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, die Prozesse hier zu vereinfachen. "Ziel des Masterplans Brücken ist es, die Brückeninfrastruktur der Hauptstadt langfristig zu sichern, zu modernisieren und zukunftsfähig aufzustellen", erklärte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) zum Masterplan. Schließlich sei Berlin eine Stadt der Brücken, die für die Mobilität in der Stadt unverzichtbar seien und Menschen, Stadtteile und Lebensräume verbänden.