Matthias Hundt ist neuer Chief Digital Officer für Berlin

"Matthias Hundt wird die Digitalisierung der Berliner Verwaltung voranbringen und dabei einen Fokus auf EGovernment, aber auch auf die IT-Sicherheit und Schutz der kritischen Infrastruktur legen", sagte Wegner. Hundt ergänzte, Berlin habe das Potenzial, bei der Digitalisierung der Verwaltung eine führende Rolle einzunehmen. "Dieses Potenzial werden wir jetzt mit Nachdruck heben." Sein Ziel sei, die Modernisierung der Verwaltung voranzutreiben und Berlin schneller, effizienter und digitaler zu machen. Hundts Vorgängerin Martina Klement war seit 2023 im Amt. Die Juristin hat maßgeblich die Verwaltungsreform in Berlin hinter den Kulissen vorangetrieben. Das Ziel ist mehr Effizienz und mehr Bürgernähe. Das Abgeordnetenhaus hat dafür bereits ein Landesorganisationsgesetz und Änderungen der Berliner Verfassung beschlossen. Die Umsetzung des Reformprojekts steht aber noch aus.