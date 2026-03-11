Polizei: Weniger Messerangriffe in Berliner Verbotszonen

Die Polizei zählte in ihrer Statistik im vergangenen Jahr 502.743 Straftaten - das waren 36.306 Fälle oder 6,7 Prozent weniger als 2024. Die Aufklärungsquote lag bei 44,9 %. Die meisten Taten waren Diebstähle und Einbrüche. Aber eine Rolle spielten auch Internetkriminalität und Drogendelikte. Die Zahl der Gewalttaten wie Körperverletzungen lag in der Statistik bei rund 80.500 Fällen. Die offizielle Kriminalstatistik gibt nur einen Teil der tatsächlichen Verbrechen wieder. Viele Diebstähle, Rauschgiftdelikte, Betrügereien und Gewalttaten in Beziehungen und Familien werden nie bei der Polizei angezeigt und tauchen daher auch in keiner Statistik auf.