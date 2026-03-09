Berlin bekommt fünf neue Schulen mit 4.050 Plätzen

Die Howoge zählt mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 82.150 Wohnungen (Stand: 30.06.2025) zu den größten Vermietern deutschlandweit. Sie übernimmt für das Land Berlin den Neubau und die Großsanierungen von Schulen. Der Bedarf ist groß: Nach den Daten aus der Bildungsverwaltung gab es zum Beginn des vergangenen Schuljahrs rund 408.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen der Hauptstadt. Die Zahl war damit noch um gut 4.000 höher als im Jahr davor, als sie erstmals seit 25 Jahren wieder über die 400.000-Marke gestiegen war.