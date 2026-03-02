Prüfstelle deckt Hunderte Wuchermieten auf

An die Mietpreisprüfstelle kann sich jeder wenden, der das Gefühl hat, zu viel Miete zu zahlen. Fachleute beraten am Telefon oder in einem persönlichen Gespräch, sie prüfen in vielen Fällen auch die Mietverträge. Das Angebot ist kostenlos. Die Stelle hat mittlerweile drei Standorte. Bei Verdacht auf überhöhte oder gar Wuchermiete informiert die Stelle den jeweils zuständigen Bezirk, der dem dann nachgehen muss. Bei Bestätigung des Verdachts können die Bezirke zum Beispiel ein Bußgeld gegen den betreffenden Vermieter verhängen oder - Falle von Wuchermieten - die Staatsanwaltschaft einschalten. Betroffene Mieter können auch selbst rechtlich gegen ihren Vermieter vorgehen.