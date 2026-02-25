Tote Fische auf Gewässern - Amt bittet Berliner um Mithilfe

Mit den steigenden Temperaturen taut das Eis nun, und die toten Fische werden an die Oberfläche getrieben. Meldungen an das Fischereiamt sorgen dafür, dass die Tiere eingesammelt werden. Die Meldungen können telefonisch oder per E-Mail unter (030) 300 699 und fischereiamt@senmvku.berlin.de eingereicht werden. Gewässer und Fischbestände würden sich nach einem witterungsbedingten Sauerstoffmangel ökologisch relativ schnell wieder erholen, erklärt die Verwaltung. Je nachdem, wie viele Fische tot seien, würden später zum Teil auch neue Fische von natürlich vorkommenden Arten in das Gewässer gelassen.