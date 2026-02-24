Aktuelle Sprache: Deutsch

Zweitägiger Warnstreik bei der BVG ab Freitag

Warnstreik in Berlin

Ein Schild mit der Aufschrift «Warnstreik» hängt an einem Busdepot der BVG in der Müllerstraße. (Archivbild)

© dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat in Berlin zum nächsten Ausstand im Nahverkehr aufgerufen.

Am Freitag und Samstag sollen Busse, Trams und U-Bahnen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) für 48 Stunden in den Depots bleiben, wie die Gewerkschaft mitteilte. Es ist der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde.

S-Bahnen und Regionalbahnen nicht betroffen

"Der Streik beginnt mit der Frühschicht am Freitag und endet mit dem Ende der Nachtschicht Sonntagfrüh", teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft hat nicht nur in Berlin, sondern auch in fast allen anderen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Mancherorts dauert der Arbeitskampf lediglich einen Tag. Der von der Deutschen Bahn betriebene S-Bahn- und Regionalverkehr ist nicht betroffen. 

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 24. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 24. Februar 2026

