Schutz vor Gewalt: Neues Frauenhaus in Berlin

Mit dem neuen Haus schaffe Berlin einen weiteren Ort, an denen Frauen und Kinder sicher leben könnten, erklärte Sozial- und Gleichstellungssenatorin Cansel Kiziltepe anlässlich der offiziellen Eröffnung des Hauses. Die neue Einrichtung lege den Fokus auf Frauen mit ihren Kindern. "Denn Kinder machen in der Regel mehr als die Hälfte der Bewohnenden in den Häusern aus", so die SPD-Politikerin. Das neue Gewalthilfegesetz sichere ihnen ein eigenständiges Recht auf Schutz und Beratung zu. "Mit dem neunten Frauenhaus rückt Berlin der vollständigen Umsetzung der Istanbul-Konvention einen Schritt näher", erklärte Kiziltepe. Nach den Vorgaben muss Berlin insgesamt 390 Familienplätze vorhalten, die den betroffenen Frauen kostenlos zur Verfügung stehen. In der Hauptstadt gibt es nach den Angaben derzeit insgesamt 239 solcher Familienplätze. Weitere Plätze sollen noch in diesem Jahr entstehen, wie es von der Senatssozialverwaltung heißt.