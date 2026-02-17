Bußgeld für Müllsünder geht an die Bezirke

Seit Anfang November ist ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft. Die Bußgelder sind zum Teil deutlich erhöht worden. Schon das Wegwerfen einer Zigarettenkippe kann ein Bußgeld von 250 Euro zur Folge haben. Kritiker hatten bemängelt, hohe Bußgelder allein seien in der Praxis nicht entscheidend. Wegner betonte, er teile diese Einschätzung: «Es ist gut, wenn wir einen Bußgeldkatalog haben, noch besser ist, wenn wir die Müllsünder erwischen.» Deshalb gebe es zum einen mehr Personal für die Ordnungsämter, zum anderen müssten Verstöße tatsächlich geahndet werden.