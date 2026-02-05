Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin

Dazu dürfen die Hertha-Fans weiter von einem Pokalfinale im eigenen Stadion träumen. Das erreichte das Profiteam der Berliner seit 1985 noch nicht. Am kommenden Dienstag empfängt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl im Pokal-Viertelfinale den SC Freiburg und kann einen großen Schritt in Richtung Finale machen. «Vielleicht wird es ja in diesem Jahr gelingen, dass eine Mannschaft gar nicht anreisen muss, sondern schon da ist», wünschte sich Wegner, der bekennender Hertha-Fan ist. «Dann sei mir gestattet, dass ich nicht objektiv sein werde als Fan, sondern ganz besonders der Berliner Mannschaft die Daumen drücken werde.»