Stadtreinigung gibt kostenlos Splitt ab

Transportmittel stellt die BSR nicht zur Verfügung. Die BSR-Reinigungshöfe sind samstags von 8 bis 13 Uhr und werktags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. An der Splitt-Ausgabe beteiligen sich unter anderem der Betriebshof in der Mühlenstraße in Friedrichshain, der in der Lengeder Straße in Reinickendorf und der am Ostpreußendamm in Lichterfelde. Taumittel wie Streusalz gibt die BSR dagegen nicht an Dritte ab. Die Vorräte seien für ihre eigenen gesetzlich vorgegebenen Aufgaben gedacht.