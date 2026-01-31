Aktuelle Sprache: Deutsch

Stadtreinigung gibt kostenlos Splitt ab

Splitt

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) stellt Splitt auch zum Streuen auf Gehwegen oder Privatgrundstücken zur Verfügung.

© dpa

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) gibt angesichts des anhaltenden Winterwetters ab sofort kostenlos Splitt ab.

Berlinerinnen und Berliner haben an zehn BSR-Betriebshöfen die Möglichkeit, sich Splitt für den privaten Gebrauch in selbst mitgebrachte Eimer oder andere Behälter füllen zu lassen. Abgegeben werden der BSR zufolge haushaltsübliche Mengen von maximal zehn Litern und nur, solange der Vorrat reicht.

Keine Abgabe von Taumitteln

Transportmittel stellt die BSR nicht zur Verfügung. Die BSR-Reinigungshöfe sind samstags von 8 bis 13 Uhr und werktags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. An der Splitt-Ausgabe beteiligen sich unter anderem der Betriebshof in der Mühlenstraße in Friedrichshain, der in der Lengeder Straße in Reinickendorf und der am Ostpreußendamm in Lichterfelde. Taumittel wie Streusalz gibt die BSR dagegen nicht an Dritte ab. Die Vorräte seien für ihre eigenen gesetzlich vorgegebenen Aufgaben gedacht.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 31. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 31. Januar 2026

