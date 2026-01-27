Nach Anschlag und Stromausfall: Expertenkommission eingesetzt

Brandanschlag Berlin - kritische Infrastruktur

Kai Wegner (CDU, 2.v.r.), Regierender Bürgermeister von Berlin, steht mit Uwe Nerger (l-r), Brigadegeneral a.D., Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzendem Charité Berlin, Sigrid Nikutta, Beiratsvorsitzende beim Alliance Critical Materials, und Albrecht Broemme, Brandassessor, in seinem Amtszimmer.

© dpa

Nach dem schweren Brandanschlag und dem großen Stromausfall in Berlin hat der Senat eine Expertenkommission für den künftigen Schutz der kritischen Infrastruktur und den Umgang mit solchen Notfällen eingesetzt.

Die vier Mitglieder der Kommission sind die frühere BVG-Chefin und Bahnmanagerin Sigrid Nikutta, der frühere Präsident des Technischen Hilfswerks (THW), Albrecht Broemme, der Chef der Uniklinik Charité, Heyo Kroemer, sowie Ex-Brigadegeneral Uwe Nerger.

Erster Bericht bis Ende Mai

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte nach der Senatssitzung, die Kommission solle bis Ende Mai einen Bericht vorlegen. Darin solle die kritische Infrastruktur beleuchtet und analysiert werden. Zudem solle der Bericht Handlungsempfehlungen enthalten, die Lehren aus diesem Anschlag ziehen sollten. Auch im Senat werde man nun regelmäßig über den Bevölkerungsschutz beraten und beschließen. Es gehe um den Schutz der kritischen Infrastruktur, die Verbesserung des Katastrophenschutzes, die Ausstattung der Sicherheitsbehörden wie dem Verfassungsschutz, die entsprechenden Finanzierungen sowie um die Vorbereitung und Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 27. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 27. Januar 2026

