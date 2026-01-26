Aktuelle Sprache: Deutsch

Berlin erinnert an den Holocaust

Gedenktag für die Opfer des Holocausts in Berlin

Zum Gedenktag für die Opfer des Holocausts wird am Abend das Brandenburger Tor mit dem Schriftzug «We Remember» beleuchtet. (Archivbild)

Das Brandenburger Tor in Berlin wird am Holocaust-Gedenktag ab Sonnenuntergang mit dem Schriftzug der internationalen Gedenkkampagne «#WeRemember» angestrahlt.

Das teilte die Senatskanzlei mit. Am 27. Januar wird weltweit an die Opfer des Nationalsozialismus und an den 81. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau erinnert.

Regierender Bürgermeister: «Dieses unermessliche Leid werden wir niemals vergessen»

Auschwitz-Birkenau stehe wie kaum ein anderer Ort bis heute für die menschenverachtende Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). «Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet – Frauen, Männer und Kinder. Dieses unermessliche Leid werden wir niemals vergessen», erklärte er. 

Berlin benennt Straße nach Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem

«Berlin ist die Stadt, von der aus der Holocaust geplant und organisiert wurde. Die Benennung einer Straße nach der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem im Herzen unserer Stadt ist deshalb weit mehr als ein Symbol.» Sie sei ein Zeichen der Erinnerung und der Mahnung – und ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus, Hass und Menschenfeindlichkeit. «Zugleich ist sie ein unverrückbares Bekenntnis zu jüdischem Leben in Deutschland und zu unserer Verantwortung, es dauerhaft zu schützen», sagte Wegner. Berlin soll im Regierungsviertel eine nach der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem benannte Straße erhalten. Dazu soll ein Abschnitt der auf das Reichstagsgebäude zulaufenden Dorotheenstraße umbenannt werden.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 26. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2026

