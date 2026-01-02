Stürmisch und kalt ins Wochenende: Warnung vor Sturmböen

In der Nacht zum Samstag lockert es vorübergehend auf, örtlich fallen weitere Schneeschauer. Dabei kann sich stellenweise eine dünne Schneedecke bilden, zudem besteht Glättegefahr bei Tiefstwerten zwischen -1 und -4 Grad. Am Samstag bleibt es den Wetterexperten nach wechselhaft mit einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern. Vereinzelt sind erneut Gewitter mit Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Auch am Sonntag setzt sich das winterliche Schauerwetter fort, lokal mit Schneeschauern und maximalen Temperaturen um den Gefrierpunkt.