Stürmisch und kalt ins Wochenende: Warnung vor Sturmböen

© dpa
Kältehilfe: Informationen zu Kältebussen und Notübernachtungsplätzen
Direkter Kontakt, Sachspenden oder Ehrenamt: Wie Berlinerinnen und Berlinern Obdachlosen bei Kälte helfen können – und was laut Hilfsorganisationen jetzt gebraucht wird. mehr
© dpa
Berlin und Brandenburg geraten zum Start ins Wochenende unter den Einfluss eines Sturmtiefs über der Ostsee. Am Freitag gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen.
Am Freitag ist es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach stark bewölkt. Immer wieder ziehen Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer durch. Vereinzelt sind kurze Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 4 Grad.
Zwischen 10 und 19 Uhr gilt für Berlin und Teile Brandenburgs eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Demnach rechnet der DWD mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 65 km/h. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen können die Windböen bis zu 75 km/h erreichen. Durch herumfliegende Gegenstände und einzelne herabfallende Äste besteht Verletzungsgefahr.
In der Nacht zum Samstag lockert es vorübergehend auf, örtlich fallen weitere Schneeschauer. Dabei kann sich stellenweise eine dünne Schneedecke bilden, zudem besteht Glättegefahr bei Tiefstwerten zwischen -1 und -4 Grad. Am Samstag bleibt es den Wetterexperten nach wechselhaft mit einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern. Vereinzelt sind erneut Gewitter mit Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Auch am Sonntag setzt sich das winterliche Schauerwetter fort, lokal mit Schneeschauern und maximalen Temperaturen um den Gefrierpunkt.