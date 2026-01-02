Aktuelle Sprache: Deutsch

Stürmisch und kalt ins Wochenende: Warnung vor Sturmböen

Wetter in Berlin

Stürmischer Wind, Schnee- und Graupelschauer sorgen am Wochenende in Berlin und Brandenburg für winterliche Verhältnisse. (Archivbild)

Berlin und Brandenburg geraten zum Start ins Wochenende unter den Einfluss eines Sturmtiefs über der Ostsee. Am Freitag gilt eine amtliche Warnung vor Sturmböen.

Am Freitag ist es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach stark bewölkt. Immer wieder ziehen Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer durch. Vereinzelt sind kurze Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen erreichen bis zu 4 Grad.

Warnung vor Sturmböen am Freitag

Zwischen 10 und 19 Uhr gilt für Berlin und Teile Brandenburgs eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Demnach rechnet der DWD mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 65 km/h. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen können die Windböen bis zu 75 km/h erreichen. Durch herumfliegende Gegenstände und einzelne herabfallende Äste besteht Verletzungsgefahr.

Winterliches Schauerwetter am Wochenende

In der Nacht zum Samstag lockert es vorübergehend auf, örtlich fallen weitere Schneeschauer. Dabei kann sich stellenweise eine dünne Schneedecke bilden, zudem besteht Glättegefahr bei Tiefstwerten zwischen -1 und -4 Grad. Am Samstag bleibt es den Wetterexperten nach wechselhaft mit einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern. Vereinzelt sind erneut Gewitter mit Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Auch am Sonntag setzt sich das winterliche Schauerwetter fort, lokal mit Schneeschauern und maximalen Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 2. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 2. Januar 2026

