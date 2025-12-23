Aktuelle Sprache: Deutsch

Wegner dankt Ehrenamtlichen: «Gelebte Mitmenschlichkeit»

Wegner zu Weihnachten

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, steht vor der Weihnachtsbeleuchtung am Ku'damm an der Grünfeld-Ecke (Archivbild).

© dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bedankt sich in seiner Weihnachtsbotschaft bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Stadt.

«Viele Berlinerinnen und Berliner engagieren sich freiwillig gerade jetzt während der Feiertage für Menschen in Not, für Wohnungslose, in der Telefonseelsorge oder ganz einfach in ihrer Nachbarschaft», sagte Wegner in einem Video in den sozialen Medien. «Das ist gelebte Mitmenschlichkeit, das ist gelebter Zusammenhalt», so der CDU Politiker weiter. «Und es ist genau das, was unsere Stadt ausmacht, dass wir bei all unserer Unterschiedlichkeit füreinander da sein können.» Wegner bedankte sich auch bei Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleuten, Rettungskräften, Ärztinnen und Pflegern und bei den Mitarbeitenden im Nahverkehr und in den Notdiensten. Ihnen und allen anderen wünsche er eine erholsame Weihnachtszeit.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Weihnachtsgrüße des Regierenden Bürgermeisters auf Bluesky
Veröffentlichung: 23. Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: 23. Dezember 2025

Weitere Meldungen

Böllerverbotszone

© dpa

Vier Böllerverbotszonen zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel gelten in Berlin vier Pyrotechnikverbotszonen - eine mehr als 2024. Wie im vergangenen Jahr wird zudem in Mitte eine Waffen- und Messerverbotszone eingerichtet.  mehr

Lange Nacht der Diakonie

© dpa

Angebote gegen Einsamkeit an den Feiertagen

Viele Geschäfte sind an den Feiertagen geschlossen, soziale Interaktionen werden weniger. Aber es gibt Angebote, um Heiligabend nicht allein zu verbringen - und Stellen, an die man sich wenden kann.  mehr