BVG fährt an Heiligabend wie an Samstagen

© dpa
Notdienstpraxen an Feiertagen und zwischen den Jahren offen
Viele Arztpraxen haben über Weihnachten zu. Wer krank ist, bekommt aber trotzdem Hilfe. Die wichtigsten Anlaufstellen an Weihnachten und Silvester. mehr
© dpa
Die Berliner Verkehrsbetriebe fahren an den Weihnachtstagen wie sonst an Wochenenden.
Wie die BVG mitteilte, wird an Heiligabend bei Bussen, Trams und U-Bahnen der Samstagsfahrplan angeboten. Die U-Bahnen fahren an diesem Tag den Angaben zufolge von 8 bis 15.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt.
Am 1. und auch am 2. Weihnachtsfeiertag wird bei allen drei Verkehrsmitteln der Sonntagsfahrplan angeboten. «In den Nächten 23./24. Dezember bis 27./28.12. verkehren alle U-Bahn-Linien (außer U4) im durchgehenden Nachtverkehr», teilte das Verkehrsunternehmen zudem mit.