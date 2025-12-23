Aktuelle Sprache: Deutsch

BVG fährt an Heiligabend wie an Samstagen

Berliner U-Bahn

Fahrgäste steigen in eine U-Bahn (Archivbild).

© dpa

Die Berliner Verkehrsbetriebe fahren an den Weihnachtstagen wie sonst an Wochenenden.

Wie die BVG mitteilte, wird an Heiligabend bei Bussen, Trams und U-Bahnen der Samstagsfahrplan angeboten. Die U-Bahnen fahren an diesem Tag den Angaben zufolge von 8 bis 15.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt.

Sonntagsfahrplan an den Weihnachtsfeiertagen

Am 1. und auch am 2. Weihnachtsfeiertag wird bei allen drei Verkehrsmitteln der Sonntagsfahrplan angeboten. «In den Nächten 23./24. Dezember bis 27./28.12. verkehren alle U-Bahn-Linien (außer U4) im durchgehenden Nachtverkehr», teilte das Verkehrsunternehmen zudem mit.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 23. Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: 23. Dezember 2025

