Angebote gegen Einsamkeit an den Feiertagen

Es gibt außerdem einige lokale Angebote in Berlin für alle, die Weihnachten in Gesellschaft verbringen wollen. So findet etwa im Stadtteilzentrum Biesdorf am 24. Dezember eine Feier mit Spielen, Musik, Essen und Trinken statt. Wer teilnehmen möchte, sollte sich vorher telefonisch anmelden. Auch kirchliche Angebote laden zum gemeinsamen Feiern ein. Die Kirchengemeinde Waidmannslust in Reinickendorf richtet sich an alle, «die den Heiligabend nicht allein verleben möchten», und bietet ein Beisammensein mit Essen, Musik und Zeit zum Erzählen. Für die Planung wird um telefonische Anmeldung gebeten. Traditionelles Weihnachtsessen mit Kartoffelsalat und Würstchen gibt es zudem im Gemeindezentrum an der Dorfkirche in Rudow. Damit die Würstchen reichen, wird auch hier um eine vorherige telefonische Anmeldung gebeten.