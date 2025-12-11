Kuratorium für die Olympiabewerbung konstituiert

  • Berliner Olympia-Bewerbung

    © dpa

    Iris Spranger (SPD, erste Reihe l-r), Berliner Senatorin für Inneres und Sport, Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, und Kaweh Niroomand, Olympia-Beauftragter des Landes Berlin, stehen während eines Fototermins vor der konstituierenden Sitzung des Kuratoriums für die Berliner Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele mit den Mitgliedern des Komitees im Roten Rathaus.

  • Berliner Olympia-Bewerbung

    © dpa

    Kaweh Niroomand (l), Olympia-Beauftragter des Landes Berlin, und Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, sprechen sich vor der Kuratoriumssitzung ab.

Berlin kommt bei der Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele in Fahrt. Den Vorsitz des prominent besetzten Kuratoriums übernehmen der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und die Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spranger.

«Unser gemeinsames Ziel ist es, die Begeisterung für Olympische und Paralympische Spiele zu entfachen und einen konstruktiven Dialog mit den Berlinerinnen und Berliner zu führen», sagte der CDU-Politiker nach der konstituierenden Sitzung im Roten Rathaus.

Malaika Mihambo, Ronald Rauhe und Elena Semechin Teil des Gremiums

Mit den Olympiasiegern Malaika Mihambo und Ronald Rauhe sowie der Paralympics-Siegerin Elena Semechin an der Spitze der sportlichen Vertreter führen das Gremium weitere Persönlichkeiten aus dem Sport, der Kultur, Wirtschaft sowie aus dem Bereich Wissenschaft und Soziales an. Bis Ende September wird sich das Gremium «vier bis fünf Mal» treffen, wie Berlins Olympiabeauftragter Kaweh Niroomand sagte. Dass Berlin jetzt die Einwohnende auf die Spiele einstimmen wird, sieht Wegner als «genau richtigen Zeitpunkt» an. «Ich habe in den letzten Wochen viel gelesen, wir seien zu spät: Das ist absoluter Quatsch. Erst Anfang Juni wird der DOSB die Bewerbung bewerten. Wir sind genau richtig», sagte Wegner. Vor allem mit der internationalen Strahlkraft, die bei der Bewerbung mit 40 Prozent bewertet wird, sehen Wegner und Spranger für Berlin einen großen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. 

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 11. Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: 11. Dezember 2025

