CO₂-Emissionen in Berlin sind 2024 gesunken

Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, dass der Ausstoß bis 2030 um 70 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken soll und bis 2040 um 90 Prozent. Für das erste Etappenziel müssten die Emissionen innerhalb der nächsten fünf Jahre um weitere knapp fünf Millionen Tonnen sinken. Getrieben wurde der Rückgang bei den Emissionen im vergangenen Jahr durch einen geringeren Energieverbrauch bei den Haushalten. Sie verbrauchten vier Prozent weniger als im Jahr davor und stießen dadurch etwa sechs Prozent weniger CO₂ aus.