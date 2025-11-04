Prognose: Berlin wächst auf über 4 Millionen Einwohnende

Die Berliner Bevölkerungsprognose wird in regelmäßigen Abständen von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen berechnet. Sie beschreibt für die kommenden Jahre die zu erwartende Gesamtentwicklung der Einwohnerzahl und -struktur Berlins. Sie liefert auch für die einzelnen Bezirke detaillierte Daten, die eine Orientierung für die Planung und Gestaltung der wachsenden Stadt bieten sollen. Das gilt etwa mit Blick auf Schulen und Kitas, den Wohnungsneubau, die Verkehrsplanung sowie für die Energie- und Wasserversorgung.