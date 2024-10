Das im Jahr 1915 ursprünglich in Betrieb genommene Strandbad Wendenschloss liegt am Ufer des Langen Sees in Berlin-Köpenick im Südosten von Berlin. Das Seebad ist von Wald umgeben und bietet außer der ruhigen Lage auch einen etwa 100 Meter langen und 20 Meter breiten Sandstrand, einen Steg mit Sprungturm und einen Bootsverleih. Liegewiesen mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen gehören hier so selbstverständlich zum Sommer wie Spielplatz, Beachvolleyballplatz, Tischtennisplatten und ein Imbissangebot mit Strandbadklassikern wie Pommes und Limo. Im Winter wird eine Eisbahn aufgebaut.