Familien aus den östlichen Berliner Bezirken müssen in den Sommermonaten nicht den weiten Weg in die Innenstadt auf sich nehmen, um sich abzukühlen: Das Kinderbad Platsch bietet Badespaß für Kinder in Berlin-Marzahn. Neben dem großzügigen Kinderbecken wartet eine Wassergrotte mit Wasserfall auf die Besucher. Das Becken und die Liegewiesen sind für Menschen mit Behinderungen zugänglich, und es gibt auch barrierefreie Toiletten und Umkleideräume.