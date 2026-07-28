B2Run Berlin

Die rund 5,7 km lange Strecke wird von einem Team mit Kolleg:innen oder von Einzelstartenden einer Firma oder Organisation absolviert. Egal, ob Einsteiger:innen, Walker:innen oder geübte Läufer:innen mitmachen, beim Firmenlauf geht es neben der sportlichen Aktivität vor allem um Teamspirit, Motivation und ein besonderes Gemeinschaftsgefühl.