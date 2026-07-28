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Berliner Laufkalender 2026
Übersicht der größten Berliner Laufevents: Marathon, Halbmarathon, Straßenläufe und mehr für ambitionierte Freizeitsportler:innen. mehr
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Der B2Run Berlin ist Teil der deutschlandweiten B2Run Firmenlaufserie. Die Teilnehmenden laufen durch und um das Berliner Olympiastadion.
Die rund 5,7 km lange Strecke wird von einem Team mit Kolleg:innen oder von Einzelstartenden einer Firma oder Organisation absolviert. Egal, ob Einsteiger:innen, Walker:innen oder geübte Läufer:innen mitmachen, beim Firmenlauf geht es neben der sportlichen Aktivität vor allem um Teamspirit, Motivation und ein besonderes Gemeinschaftsgefühl.
Das Teamevent bietet ausreichend Gelegenheiten für Teambuilding und Networking. Unvergessen bleibt dabei der emotionale Zieleinlauf in das geschichtsträchtige Olympiastadion. Im Rahmen des Sportevents wird ein Programm mit Moderation und Musik geboten.
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Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für die Berliner Sport-Veranstaltungen. mehr