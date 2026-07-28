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B2Run Berlin

16. September 2026

Teilnehmende des B2Run Berlin laufen am Olympiastadion durch ein Tor

© Stephan Schuetze

Der B2Run Berlin ist Teil der deutschlandweiten B2Run Firmenlaufserie. Die Teilnehmenden laufen durch und um das Berliner Olympiastadion.

Die rund 5,7 km lange Strecke wird von einem Team mit Kolleg:innen oder von Einzelstartenden einer Firma oder Organisation absolviert. Egal, ob Einsteiger:innen, Walker:innen oder geübte Läufer:innen mitmachen, beim Firmenlauf geht es neben der sportlichen Aktivität vor allem um Teamspirit, Motivation und ein besonderes Gemeinschaftsgefühl.

Teambuilding und Unterhaltung

Das Teamevent bietet ausreichend Gelegenheiten für Teambuilding und Networking. Unvergessen bleibt dabei der emotionale Zieleinlauf in das geschichtsträchtige Olympiastadion. Im Rahmen des Sportevents wird ein Programm mit Moderation und Musik geboten.

Auf einen Blick

Event
B2Run Berlin
Beginn
16. September 2026
Startzeit
15 Uhr
Start und Ziel
Olympiastadion Berlin
Startgebühr
Je nach Zeitpunkt der Anmeldung ab 37,90 Euro

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Adresse
Olympischer Platz 3
14053 Berlin

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