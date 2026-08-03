Am 2. Weihnachtsfeiertag findet der traditionelle Berliner Gänsebraten-Verdauungslauf statt und lädt wie jedes Jahr dazu ein, die Feiertage sportlich ausklingen zu lassen. Der Lauf startet am Mommsenstadion und führt über eine 10 Kilometer lange Strecke in lockerem Tempo durch den Grunewald. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger Zeiten und Platzierungen als der Spaß am Laufen und das gesellige Miteinander. Weihnachtliche Verkleidungen und fantasievolle Kostüme sind ausdrücklich erwünscht und gehören zum festen Bestandteil des Laufs.