Gänsebraten-Verdauungslauf

26. Dezember 2026

Gänsebraten-Verdauungslaufen im Grunewald

Kostümierte Teilnehmer des Gänsebraten-Verdauungslaufen am Mommsenstadion zu ihrem Lauf durch den Grunewald.

© dpa

Beim traditionellen Gänsebraten-Verdauungslauf lässt sich der Weihnachtsspeck bei einem gemeinsamen Lauf durch den Grunewald ganz entspannt wieder loswerden.

Am 2. Weihnachtsfeiertag findet der traditionelle Berliner Gänsebraten-Verdauungslauf statt und lädt wie jedes Jahr dazu ein, die Feiertage sportlich ausklingen zu lassen. Der Lauf startet am Mommsenstadion und führt über eine 10 Kilometer lange Strecke in lockerem Tempo durch den Grunewald. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger Zeiten und Platzierungen als der Spaß am Laufen und das gesellige Miteinander. Weihnachtliche Verkleidungen und fantasievolle Kostüme sind ausdrücklich erwünscht und gehören zum festen Bestandteil des Laufs.

Auf einen Blick

Event
Gänsebraten-Verdauungslauf 2026
Start
Mommsenstadion
Ziel
Forsthaus Alte Saubucht
Eintritt
kostenlos

Mommsenstadion

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Waldschulallee 34-35
14055 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

41. Berlin-Marathon

© dpa

Berliner Laufkalender 2026

Übersicht der größten Berliner Laufevents: Marathon, Halbmarathon, Straßenläufe und mehr für ambitionierte Freizeitsportler:innen.  mehr

Basketball WM Frauen

© dpa

2026 - Highlights

2026 steht Berlin ganz im Zeichen des Sports. Mit der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen und dem NBA Berlin Game erlebt die Stadt zwei internationale Großereignisse.  mehr

Aktualisierung: 3. August 2026