Golfplätze in Berlin

Abschlag in der Hauptstadt: Adressen und Preise der Golfplätze in Berlin plus Platzbeschaffenheit und Kursangebote.

© dpa

Im Berliner Stadtgebiet befinden sich insgesamt drei Golfplätze. Freunde des Golfsports finden diese in den Stadtteilen Hohenschönhausen, Spandau und Zehlendorf.

