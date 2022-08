Rewe am Flughafen BER

Samstags, sonntags und an Feiertagen: Der Rewe-Supermarkt im Terminal 1 des Flughafens BER in Schönefeld bietet an 365 Tagen im Jahr Waren des täglichen Bedarfs, Snacks, Getränke und Backwaren. Der Markt befindet sich auf der Ebene U1 des Terminals.