Jordan Flohmarkt

Der neue Flohmarkt in unmittelbarer Nähe des Berliner Dreiländerecks zwischen den Bezirken Kreuzberg, Neukölln und Alt-Treptow, verspricht ein gelassenes Einkaufsevent zu werden. Stöbern kann man in Dingen, die es auch woanders gibt: Vintage-Schätze, Designstücke, Second-Hand-Kleidung für Groß und Klein, Kunst, Trödel, Musik oder Bücher - alles von privaten Verkäufer:innen und kreativen Kunsthandwerkenden.

Aber gleich um die Ecke ist der Schlesische Busch, wo man auf der Wiese chillen und den Live Bands lauschen kann, die auf der nahe gelegenen Brücke spielen. Leckeres Streetfood und erfrischende Drinks werden zum Kauf angeboten. So wird der Flohmarktbesuch zum gemütlichen Sonntagsausflug.