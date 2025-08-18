© dpa
Designmärkte in Berlin
Das große Dach-Parkdeck des Gesundbrunnen-Centers verwandelt sich in ein Flohmarkt- und Streetfood-Festival über den Dächern der Stadt.
Der Rooftop Flohmarkt Berlin ist Flohmarkt, Designmarkt & Street-Food-Festival zugleich. Auf einer Fläche von ca. 5.000 Quadratmetern mit über 200 Ständen können Schatzsuchende Lieblingsstücke, Einzigartiges und Schnäppchen finden. Das Angebot reicht von Second-Hand-Klamotten, Möbeln, Schallplatten, Kunst und Büchern bis hin zu Kuriosem und Nützlichem.
Wer zwischendurch Stärkung braucht, kann sich beim Street-Food-Markt oben auf dem Dach durch verschiedenste internationale Köstlichkeiten probieren und dabei die Aussicht über Berlin genießen.
