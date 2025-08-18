Aktuelle Sprache: Deutsch

Rooftop Flohmarkt

22. und 23. August 2025

Rooftop Flohmarkt Berlin (1)

Viele Menschen gehen durch die Reihen der Flohmarktstände.

© Erik Saur

Das große Dach-Parkdeck des Gesundbrunnen-Centers verwandelt sich in ein Flohmarkt- und Streetfood-Festival über den Dächern der Stadt.

Der Rooftop Flohmarkt Berlin ist Flohmarkt, Designmarkt & Street-Food-Festival zugleich. Auf einer Fläche von ca. 5.000 Quadratmetern mit über 200 Ständen können Schatzsuchende Lieblingsstücke, Einzigartiges und Schnäppchen finden. Das Angebot reicht von Second-Hand-Klamotten, Möbeln, Schallplatten, Kunst und Büchern bis hin zu Kuriosem und Nützlichem.

Wer zwischendurch Stärkung braucht, kann sich beim Street-Food-Markt oben auf dem Dach durch verschiedenste internationale Köstlichkeiten probieren und dabei die Aussicht über Berlin genießen.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Rooftop Flohmarkt Berlin
Termin
22. und 23. August 2025
Öffnungszeiten
17 bis 22 Uhr
Location
Gesundbrunnen-Center
Eintritt
2 Euro

Gesundbrunnen-Center

Adresse
Badstrasse 4
13357 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 18. August 2025