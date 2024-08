Kunst- und Antikmarkt in der Landauer Straße

Stöbern Sie in handgefertigten, künstlerischen und antiken Gegenständen oder der großen Auswahl an geerbtem Porzellan (KPM, Meissen, Rosenthal, Villeroy & Boch etc.), Glas, Schmuck und alten Bücher sowie Bildern.



Die Kunst- und Antikmeile Landauer Straße bietet Hobbyhandwerkern und -künstlern sowie Profis die Möglichkeit, ihre Werke vorzustellen. Besucher dürfen dem einen oder anderen Handwerker oder Künstler bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.