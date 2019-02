Auf dem Gütermarkt in Berlin-Moabit findet einmal im Monat der Fahrrad(floh)markt statt.

Hinweis: Der Berliner Fahrradmarkt findet von März bis Oktober abwechselnd an zwei verschiedenen Standorten in Berlin statt. Der hier beschriebene Fahrrad-Flohmarkt in Moabit öffnet an jedem ersten Sonntag im Monat. Der zweite Standort liegt in der Waldemarstraße 57 in Berlin-Kreuzberg. Dort findet der Fahrradmarkt von März bis Oktober an jedem letzten Samstag im Monat von 9 bis 17 Uhr statt.