Flohmarkt Pankow

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Flohmärkte in Berlin
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Der neue Flohmarkt im Zentrum von Pankow lädt jeden ersten Sonntag im Monat zum Stöbern, Schlendern und Verweilen ein.
Ganz zentral gegenüber dem Rathaus-Center auf der Mittelinsel der Breite Straße können Flohmarkt-Freunde neuerdings in entspannter Atmosphäre lang Gesuchtes oder das zukünftige Lieblingsstück ergattern. Es steht eine bunte Auswahl an Second-Hand-Kleidung, Vintage-Schätzen und Trödel sowie Büchern, Musik, Kunsthandwerk, Kindersachen und Spielzeug für Groß und Klein zum Verkauf. Rundherum werden leckeres Streetfood und erfrischende Getränke angeboten.
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