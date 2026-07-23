Flohmarkt Pankow

2. August 2026

Flohmarkt

Flohmarkt-Kram wird zum Verkauf angeboten

© mha/BerlinOnline

Der neue Flohmarkt im Zentrum von Pankow lädt jeden ersten Sonntag im Monat zum Stöbern, Schlendern und Verweilen ein.

Ganz zentral gegenüber dem Rathaus-Center auf der Mittelinsel der Breite Straße können Flohmarkt-Freunde neuerdings in entspannter Atmosphäre lang Gesuchtes oder das zukünftige Lieblingsstück ergattern. Es steht eine bunte Auswahl an Second-Hand-Kleidung, Vintage-Schätzen und Trödel sowie Büchern, Musik, Kunsthandwerk, Kindersachen und Spielzeug für Groß und Klein zum Verkauf. Rundherum werden leckeres Streetfood und erfrischende Getränke angeboten.

Auf einen Blick

Event
Flohmarkt Pankow
Location
Mittelinsel der Breite Straße in Pankow
Termine
Jeden ersten Sonntag im Monat. Die nächsten Termine: 2. August, 6. September, 4. Oktober und 1. November (letzter Markt 2026)
Öffnungszeiten
10 bis 17 Uhr
Eintritt
Frei

Flohmarkt Pankow

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Adresse
Breite Str. 15
13187 Berlin

Verkehrsanbindungen

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