Flohmarkt Pankow

Ganz zentral gegenüber dem Rathaus-Center auf der Mittelinsel der Breite Straße können Flohmarkt-Freunde neuerdings in entspannter Atmosphäre lang Gesuchtes oder das zukünftige Lieblingsstück ergattern. Es steht eine bunte Auswahl an Second-Hand-Kleidung, Vintage-Schätzen und Trödel sowie Büchern, Musik, Kunsthandwerk, Kindersachen und Spielzeug für Groß und Klein zum Verkauf. Rundherum werden leckeres Streetfood und erfrischende Getränke angeboten.