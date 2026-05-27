Wolle Flohmarkt

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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Beim Flohmarkt rund um die Wolle in Berlin-Wedding treffen sich Strickbegeisterte, die gestrickte Schätze entdecken und Strick-Wissen erwerben können.
An mehr als zwanzig Ständen präsentieren Kreative ihre Strick-Werke und bieten alte und neue Wolle an. Außerdem gibt es Workshops zu Swiss Darning - einer Textilreparaturtechnik - und zu kreativer Intarsien Technik. Draußen vor der Tür im Hof 2 findet der Stricktreff statt. Ab 13 Uhr macht Designerin Anna Husemann eine Trunk Show. An der Limo- & BrezelBar gibt es Verpflegung.
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