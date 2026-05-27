Wolle Flohmarkt

An mehr als zwanzig Ständen präsentieren Kreative ihre Strick-Werke und bieten alte und neue Wolle an. Außerdem gibt es Workshops zu Swiss Darning - einer Textilreparaturtechnik - und zu kreativer Intarsien Technik. Draußen vor der Tür im Hof 2 findet der Stricktreff statt. Ab 13 Uhr macht Designerin Anna Husemann eine Trunk Show. An der Limo- & BrezelBar gibt es Verpflegung.