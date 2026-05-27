Wolle Flohmarkt

30. Mai 2026

Wolle

Stricknadeln liegen auf Wollknäuel.

© dpa

Beim Flohmarkt rund um die Wolle in Berlin-Wedding treffen sich Strickbegeisterte, die gestrickte Schätze entdecken und Strick-Wissen erwerben können.

An mehr als zwanzig Ständen präsentieren Kreative ihre Strick-Werke und bieten alte und neue Wolle an. Außerdem gibt es Workshops zu Swiss Darning - einer Textilreparaturtechnik - und zu kreativer Intarsien Technik. Draußen vor der Tür im Hof 2 findet der Stricktreff statt. Ab 13 Uhr macht Designerin Anna Husemann eine Trunk Show. An der Limo- & BrezelBar gibt es Verpflegung.

Auf einen Blick

Event
Wolle(n) Flohmarkt 2026
Location
Wollen Berlin - Hof 2
Beginn
30. Mai 2026
Eintritt
Frei, Spenden sind willkommen
Öffnungszeiten
Samstag von 11 bis 16 Uhr

Wollen Berlin

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Adresse
Lindower Straße 18
13357 Berlin

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