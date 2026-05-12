Spreemarkt mit Bollywood

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Flohmärkte in Berlin: Trödelmärkte der Stadt
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Für einen Tag verwandelt sich das Holzmarkt-Gelände in einen Ort für die traditionelle und zeitgenössische indische Kultur eingebettet in einen Flohmarkt.
Für alle Begeisterten der indischen Kultur wird das Sommer Open Air zu einem Fest der Freude. Neben indischer Bollywood-Musik, Tanz-Performances, Mode und Kunst können die Gäste hypnotische DJ Grooves und schöne Momente auf der Tanzfläche erleben, sowie authentisches Street Food aus Mumbai und moderne indische Küche verkosten. Zusätzlich gibt es Pizza, mexikanische Gerichte und hausgemachte Hot Dogs. Der Marktplatz ist Workshops vorbehalten, von Bollywood bis Henna. Für Kinder gibt es einen eigenen kreativen Bereich.
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