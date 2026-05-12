Spreemarkt mit Bollywood

16. Mai 2026

Holzmarkt

© dpa

Für einen Tag verwandelt sich das Holzmarkt-Gelände in einen Ort für die traditionelle und zeitgenössische indische Kultur eingebettet in einen Flohmarkt.

Für alle Begeisterten der indischen Kultur wird das Sommer Open Air zu einem Fest der Freude. Neben indischer Bollywood-Musik, Tanz-Performances, Mode und Kunst können die Gäste hypnotische DJ Grooves und schöne Momente auf der Tanzfläche erleben, sowie authentisches Street Food aus Mumbai und moderne indische Küche verkosten. Zusätzlich gibt es Pizza, mexikanische Gerichte und hausgemachte Hot Dogs. Der Marktplatz ist Workshops vorbehalten, von Bollywood bis Henna. Für Kinder gibt es einen eigenen kreativen Bereich.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Spreemarkt mit Wedesi (Indisches Essen, Bollywood und Flohmarkt – Sommer-OpenAir)
Location
Holzmarkt
Beginn
16. Mai 2026 12:00 Uhr
Ende
16. Mai 2026 20:00 Uhr
Eintritt
Ab 3 Euro | Frei für Kinder bis 12 Jahre

Holzmarkt

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Adresse
Holzmarktstrasse 25
10243 Berlin

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Aktualisierung: 12. Mai 2026