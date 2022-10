Living Berlin ist ein Designkaufhaus in Berlin-Charlottenburg . Die rund 40 Shops und Showrooms bieten Produkte und Dienstleistungen für ein schönes Zuhause an. Dekoration und Möbel gehören zum Sortiment, aber auch Teppiche, Leuchten und Kunst. Kund:innen können nicht nur stilvoll shoppen gehen, sondern auch Lichtkonzepte erstellen lassen, Farbplanungen in Auftrag geben und sich über die passende Verbindung von Stil und Technik bei modernster Heimelektronik informieren.