Britney Market

15. und 16. November 2025

Y2K Mode

Symbolbild für Y2K Mode: Das Model Klarika Koly zeigt sich mit der bunten, glitzernden und schrillen Mode der Modedesignerin Pia Bolte im Y2K-Stil mit Knallfarben und Disco-Feeling.

© dpa

Deutschlands erster Britney Market findet in der Kalle Halle statt, mit nostalgischen Vibes und kuratierter Y2K-Mode aus Paris.

Mehr als 30 Verkäuferinnen und Verkäufer, sowie Kunstschaffende aus ganz Europa, bieten ihre handverlesene Vintage-Kleidung, upgecycelte Mode und Accessoires, Tattoos und Zahn-Glitzer an. Der ursprünglich aus Paris kommende Y2K-Vintage-Markt ist bekannt für seine exklusive Auswahl an Y2K-Mode, die vor allem mit dem Stil der späten 1990er und frühen 2000er Jahre assoziiert. Dazu gehören auffällige, oft übertriebene Looks wie z.B. bauchfreie Tops, Low-Rise-Jeans, schillernde Stoffe, bunte Farben und Accessoires wie kleine Handtaschen und bunte Sonnenbrillen. Begleitet wird der Markt von coolen Vibes.

Auf einen Blick

Event
Britney Market 2025
Location
Wintergarten der Kalle Halle
Beginn
15. November 2025
Ende
16. November 2025
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr
Eintritt
Frei

Kalle Halle

Adresse
Karl-Marx-Straße 101
12043 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. November 2025