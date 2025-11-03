Britney Market

Mehr als 30 Verkäuferinnen und Verkäufer, sowie Kunstschaffende aus ganz Europa, bieten ihre handverlesene Vintage-Kleidung, upgecycelte Mode und Accessoires, Tattoos und Zahn-Glitzer an. Der ursprünglich aus Paris kommende Y2K-Vintage-Markt ist bekannt für seine exklusive Auswahl an Y2K-Mode, die vor allem mit dem Stil der späten 1990er und frühen 2000er Jahre assoziiert. Dazu gehören auffällige, oft übertriebene Looks wie z.B. bauchfreie Tops, Low-Rise-Jeans, schillernde Stoffe, bunte Farben und Accessoires wie kleine Handtaschen und bunte Sonnenbrillen. Begleitet wird der Markt von coolen Vibes.