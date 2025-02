Dark Market in Prenzlauer Berg

02. März 2025

Der kleine Design- & Trödelmarkt im Dunckerclub richtet sich hauptsächlich an die Gothic-Szene. Es gibt First and Second Hand Stände mit Szeneklamotten und Accessoires.

Alle drei Monate entsteht im Dunckerclub im Bezirk Prenzlauer Berg eine besondere Atmosphäre, wenn die Tische mit Gothic-Kleidung, Tonträgern, Büchern, Kunst, Schmuck, Met, Räucherware und anderen kreativen Utensilien der Gothic Szene bestückt werden.



Bei ausgewählter Musik genießen die Gäste das Shoppen und das Früh- oder Spätstück mit Kaffee und Kuchen, Brötchen und Quiches. Im Sommer wird an der Bar Aperol Spritz ausgeschenkt, im Winter Glühwein.



Wenn es kalt ist, findet der Dark Market im beheizten Zelt im Garten und innerhalb der Gemäuer des Dunckerclubs statt, bei gutem Wetter an der frischen Luft im Garten.

